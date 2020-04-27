Выясняются обстоятельства убийства 20-летнего эмигранта в Радвилишкисе

Шяуляйская прокуратура просила взять его под стражу на три месяца, суд эту просьбу удовлетворил.
В постановлении указаны мотивы такого решения. Жителя Радвилишкиса подозревают в совершении тяжкого преступления – убийства. У подозреваемого нет крепких семейных и других социальных уз, поэтому он может скрываться от правосудия.
Молодой человек, которому через несколько дней исполнится 20 лет подозревается в совершении двух преступлений: нарушении общественного порядка и совершении убийства.
Подозревают, что в пятницу поздно вечером он убил 20-летнего эмигранта Лоренцаса Мицкуса, приехавшего в Литву из Англии в отпуск.
Подозреваемого задержали в тот же вечер. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за девушки. В конфликте участвовали четыре человека: Михкус с соседом и подозреваемый с другом.
По неофициальным данным, юноша был убит одним ударом – после удара он ударился головой об асфальт, травма была смертельной.
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