Департамент полиции информировал, что 30 июня, в 17.30 ч. в больницу со столичной ул. Вандянтякё в коматозном состоянии доставили 13-летнего подростка (2005 г.р.). У него диагностировали следы побоев в области головы, лица и всего тела.

Другой малолетний (2004 г.р.) сказал, что его друга избили незнакомцы, били камнем.

Заместитель главы Комиссариата Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что покойный ребенок с другом в тот день отправились на "стрелку", драка закончилась трагедией.

"Ребенок в 6 ч. утра скончался", – сказала BNS представитель полиции Симона Людавичюте.

1 июля около 18 ч. сообщили, что в 17 ч. подозреваемые были задержаны. Их возраст пока не сообщается, пишет LRT.

По словам Стравинскаса, покойный все же был знаком с подозреваемыми.

Выяснилось, что и сам покойный был известен полиции. Стравинскас сказал, что он фигурирует в 30 эпизодах (подросток спал в общественном месте, участвовал в совершении преступных деяний). Он нередко участвовал в разных деяниях с группой друзей (как совершеннолетних, так и несовершеннолетних).