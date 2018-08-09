Выясняются обстоятельства "криминального аборта"

8 августа, в 10.35 ч., в Вильнюсе, в подвале дома на ул. Караляучаус, полиция обнаружила мертвый плод женского пола.

Роженица призналась, что аборт ей никто не делал - женщина сказала, что неделю назад родила дома недоношенного младенца (примерно 6-месячного).

Судмедэксперты выясняют, родился ли младенец мертвым или все же был убит.