Выясняются обстоятельства "криминального аборта"

7 августа, в 20 ч., в больницу, из дома на ул. Караляучаус, в Вильнюсе, была доставлена женщина (1982 г.р.). Она сказала врачам, что неделю назад ей сделали криминальный аборт. Когда полиция стала выяснять обстоятельства происшествия, выяснилось, что женщина лгала.
© ELTA

8 августа, в 10.35 ч., в Вильнюсе, в подвале дома на ул. Караляучаус, полиция обнаружила мертвый плод женского пола.

Роженица призналась, что аборт ей никто не делал - женщина сказала, что неделю назад родила дома недоношенного младенца (примерно 6-месячного).

Судмедэксперты выясняют, родился ли младенец мертвым или все же был убит.

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