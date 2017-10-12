После столкновения, водитель Citroen не справился с управлением, выехал на встречную сторону и врезался в VW Passat, которым управлял мужчина (1989 г.р.), после этого он выехал на встречную полосу еще раз и врезался в ехавший ему навстречу Ford Focus, которым управляла женщина (1981 г.р.).
В ДТП пострадал водитель Citroen. Примерно через три часа он скончался в больнице. Пассажир автомобиля женщина (1985 г.р.) получила серьезную травму позвоночника. Пострадала и водитель Ford. Обе пострадавшие госпитализированы.
Полиция выясняет обстоятельства трагического ДТП, выяснилось, что Citroen был оставлен в автосервисе, он нуждался в ремонте. Работник автосервиса без ведома администрации взял автомобиль и куда-то поехал на нем. Поездка закончилась трагедией.
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