11 октября, около 11 ч. в Клайпеде, на ул. Мокиклос, на виадуке, автомобиль Citroen C3 - им управлял мужчина (1966 г.р.), который не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, врезался в ехавший в том же направлении микроавтобус WV Transporter (им управлял мужчина 1964 г.р.).
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После столкновения, водитель Citroen не справился с управлением, выехал на встречную сторону и врезался в VW Passat, которым управлял мужчина (1989 г.р.), после этого он выехал на встречную полосу еще раз и врезался в ехавший ему навстречу Ford Focus, которым управляла женщина (1981 г.р.).

В ДТП пострадал водитель Citroen. Примерно через три часа он скончался в больнице. Пассажир автомобиля женщина (1985 г.р.) получила серьезную травму позвоночника. Пострадала и водитель Ford. Обе пострадавшие госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства трагического ДТП, выяснилось, что Citroen был оставлен в автосервисе, он нуждался в ремонте. Работник автосервиса без ведома администрации взял автомобиль и куда-то поехал на нем. Поездка закончилась трагедией.

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