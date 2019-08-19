ДТП произошло 17 августа, в 22.04 ч. в Паневежском районе, на 131-м км дороги Вильнюс-Паневежис, когда водитель BMW 7ER Reihe,врезался в ехавший в том же направлении Mercedes Benz Sprinter.
Водитель BMW 7 ER Reih с места происшествия уехал.
В результате ДТП пострадал водитель (1960 г.р.) Mercedes Benz Sprinter и пассажиры: женщина (1994 г.р.), женщина (1936 г.р.), женщина (1971 г.р.), женщина (1943 г.р.), женщина (1998 г.р.), женщина (1969 г.р.), мужчина (1994 г.р.) и женщина (1946 г.р.). Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
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