Департамент полиции информирует, что 14 апреля вечером, в 22.40 в Каунасском районе, у кафе по ул. К.Донелайтиса в Гарляве произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина (1,23 промилле) 1984 года рождения из пистолета PM ранил ногу другого участника конфликта (1986 г.р.).
Пострадавший был поставлен с огнестрельной раной в больницу, откуда после оказания помощи был отправлен для амбулаторного лечения.
Подозреваемый помещен в арестантскую, оружия изъято.
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