Департамент полиции информирует, что 14 апреля вечером, в 22.40 в Каунасском районе, у кафе по ул. К.Донелайтиса в Гарляве произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина (1,23 промилле) 1984 года рождения из пистолета PM ранил ногу другого участника конфликта (1986 г.р.).

Пострадавший был поставлен с огнестрельной раной в больницу, откуда после оказания помощи был отправлен для амбулаторного лечения.

Подозреваемый помещен в арестантскую, оружия изъято.