Выпавшая из окна 18-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи

Скопировать ссылку Выпавшая из окна 18-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи

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В ночь на 25 апреля, в 1.48 ч., в Каунасе, на ул. Э.Ожешкенес, у дома обнаружили выпавшую из окна девушку (2002 г.р.).