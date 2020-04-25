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В ночь на 25 апреля, в 1.48 ч., в Каунасе, на ул. Э.Ожешкенес, у дома обнаружили выпавшую из окна девушку (2002 г.р.).
Выпавшая из окна 18-летняя девушка скончалась в автомобиле скорой помощи
© Shutterstock

От полученных травм она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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