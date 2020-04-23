Выпад в Пренайском районе: ночью выбили окна в усадьбе и сожгли автомобиль Audi Q7

Когда приехала полиция и пожарные, мужчина рассказал, что проснулся от того, что кто-то разбил два окна в его доме (окна выбили камнями). Тогда он увидел, что во дворе горит его автомобиль.
Мужчина сказал полицейским, что в усадьбе, которая принадлежит его матери, он живет около месяца, с начала карантина. Пострадавший сказал, что ему никто не угрожал.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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