Выпад в Пренайском районе: ночью выбили окна в усадьбе и сожгли автомобиль Audi Q7

Когда приехала полиция и пожарные, мужчина рассказал, что проснулся от того, что кто-то разбил два окна в его доме (окна выбили камнями). Тогда он увидел, что во дворе горит его автомобиль.

Мужчина сказал полицейским, что в усадьбе, которая принадлежит его матери, он живет около месяца, с начала карантина. Пострадавший сказал, что ему никто не угрожал.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.