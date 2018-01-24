23 января, с 19.10 до 20 ч., в Мажейкяй, на ул. Юодпялькё, на стоянке около многоквартирного дома, возможно, был подожжен автомобиль мужчины (1962 г.р.) Mercedes E280. Автомобиль принадлежал старшему патрульному Мажейкяйского комиссариата полиции.
© Telšių aps. VPK

Ведется расследование.

Выпад против полиции в Мажейкяй – подожжен автомобиль
© Telšių aps. VPK
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