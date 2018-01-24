Выпад против полиции в Мажейкяй – подожжен автомобиль

23 января, с 19.10 до 20 ч., в Мажейкяй, на ул. Юодпялькё, на стоянке около многоквартирного дома, возможно, был подожжен автомобиль мужчины (1962 г.р.) Mercedes E280. Автомобиль принадлежал старшему патрульному Мажейкяйского комиссариата полиции.