В больницу подростка доставили из квартиры на ул. Вильтес в 13.10 ч. Диагноз - отравление токсическими веществами.

Полиция информировала об этом отдел по правам ребенка Алитусской мэрии. Специалисты отдела посетили подростка в больнице. Они общались и с подростком и с врачами.

Специалисты информировали, что 14-летний подросток сказал, что почувствовал себя плохо после того, как выкурил дома у друга самокрутку, которую якобы нашел в пачек от сигарет около школы. Ему стало плохо, поэтому друг вызвал скорую.

Пока неясно, какие конкретно вещества вызвали отравление. Мать подростка отказалась от проведения теста на наличие наркотиков в организме сына. Семья пострадавшего ребенка специалистам по правам детей известна.