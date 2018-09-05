14-летний житель Алитуса после встречи начала нового учебного года оказался в больнице. Он был доставлен в больницу с симптомами отравления. Специалистам службы по правам детей он сказал, что ему стало плохо после того, как дома у друга он выкурил сигарету. Врачам не удалось установить точную причину отравления, пишет alytusplius.lt.
© DELFI / Domantas Pipas

В больницу подростка доставили из квартиры на ул. Вильтес в 13.10 ч. Диагноз - отравление токсическими веществами.

Полиция информировала об этом отдел по правам ребенка Алитусской мэрии. Специалисты отдела посетили подростка в больнице. Они общались и с подростком и с врачами.

Специалисты информировали, что 14-летний подросток сказал, что почувствовал себя плохо после того, как выкурил дома у друга самокрутку, которую якобы нашел в пачек от сигарет около школы. Ему стало плохо, поэтому друг вызвал скорую.

Пока неясно, какие конкретно вещества вызвали отравление. Мать подростка отказалась от проведения теста на наличие наркотиков в организме сына. Семья пострадавшего ребенка специалистам по правам детей известна.

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