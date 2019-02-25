Все еще не нашли пропавшего в Каунасе молодого человека

О его исчезновении близкие сообщили в минувшую пятницу.
В тот же день его розыском занялась полиция.
Представитель полиции Юстина Казрагите сказала BNS, что в последний раз юношу видели в Старом городе Каунаса.
Позже сигнал его телефона был зафиксирован недалеко от слияния Нерис и Немана.
"Активные поиски ведутся и сейчас. (...) В них участвуют члены семьи, военные. Сейчас сотрудничаем с пожарными-спасателями", – сказала Казрагите.
Близкие Петкуса сообщили, что он уехал в Старый город на такси Taxify, вышел на Ратушной площади и пошел в неизвестном направлении.
Позже его телефон был зафиксирован У Раудондварисского шоссе.
Полиция просит всех, располагающих ценной информацией, связаться по номеру 112.
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