В Каунасе 25 февраля продолжается поиск пропавшего в пятницу 25-летнего Дейвидаса Петкуса.
© Asmeninio albumo nuotr.

О его исчезновении близкие сообщили в минувшую пятницу.

В тот же день его розыском занялась полиция.

Представитель полиции Юстина Казрагите сказала BNS, что в последний раз юношу видели в Старом городе Каунаса.

Позже сигнал его телефона был зафиксирован недалеко от слияния Нерис и Немана.

"Активные поиски ведутся и сейчас. (...) В них участвуют члены семьи, военные. Сейчас сотрудничаем с пожарными-спасателями", – сказала Казрагите.

Близкие Петкуса сообщили, что он уехал в Старый город на такси Taxify, вышел на Ратушной площади и пошел в неизвестном направлении.

Позже его телефон был зафиксирован У Раудондварисского шоссе.

Полиция просит всех, располагающих ценной информацией, связаться по номеру 112.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе в реке прохожие заметили утопленника (2)

В понедельник после обеда прохожие заметили в реке...

В Вильнюсе взорвался дом, пострадали люди (2)

В Вильнюсе, в Шнипишкес, недалеко от Калварийского...

Все еще не нашли пропавшего в Каунасе молодого человека

В Каунасе 25 февраля продолжается поиск пропавшего в...

Жуткое ДТП в Укмергском районе: два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии (7)

25 февраля , в 10.29 ч., полиция получила сообщение о том,...

В Каунасе прострелили стекло в машине, зацепившей другой автомобиль (6)

В Каунасе прострелили стекло в машине, зацепившей...

TOP новостей

Куодис о коррупционном скандале в судах: это было бы критическим моментом для любой демократии (19)

Экономист профессор Раймондас Куодис , комментируя...

Jurijus Veklenko Jurijus Veklenko

Надежда Литвы на конкурсе "Евровидение" Юрий заговорил по-английски и ответил на неудобные вопросы (7)

25 февраля в студии DELFI TV в эфире телепередачи "...

Малдейкене зарегистрировала общественный комитет и примет участие в выборах в ЕП (5)

Депутат Аушра Малдейкене отказалась от участия в...

Главизбирком: за четыре года число избирателей в Литве сократилось на 84 000 (6)

На выборах советов самоуправлений и мэров в Литве в...

В "черном списке" литовских политиков есть явный лидер (15)

До президентских выборов в Литве осталось чуть больше...