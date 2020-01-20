Врачам не удалось спасти жизнь водителя

Скопировать ссылку Врачам не удалось спасти жизнь водителя

19 января, в 15.50 ч., поступило сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Лелёкишкес, в кювет съехал автомобиль. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Opel Zafira.