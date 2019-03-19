Врачам не удалось спасти жизнь попавшей под машину женщины



49-летняя женщина находилась в больнице с 22 февраля, когда ее на ул. Озо в Вильнюсе сбила полиция.

Тогда полиция сообщала, что несчастье произошло в 22.20 ч. На освещенном участке дороги Land Rover Freelander, которым управляла 44-летняя женщина, сбил, по предварительным данным, выбежавшую на дорогу женщину.

Пострадавшую доставили в реанимацию.