Врачам не удалось спасти жизнь попавшей под машину женщины

49-летняя женщина находилась в больнице с 22 февраля, когда ее на ул. Озо в Вильнюсе сбила полиция.
Тогда полиция сообщала, что несчастье произошло в 22.20 ч. На освещенном участке дороги Land Rover Freelander, которым управляла 44-летняя женщина, сбил, по предварительным данным, выбежавшую на дорогу женщину.
Пострадавшую доставили в реанимацию.
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