Врачам не удалось спасти жизнь попавшей под машину женщины

В больнице скончалась женщина, которая месяц назад пострадала во время ДТП. Об этом 19 марта сообщили сотрудники дорожной полиции.
© DELFI / Erikas Skardžius


49-летняя женщина находилась в больнице с 22 февраля, когда ее на ул. Озо в Вильнюсе сбила полиция.

Тогда полиция сообщала, что несчастье произошло в 22.20 ч. На освещенном участке дороги Land Rover Freelander, которым управляла 44-летняя женщина, сбил, по предварительным данным, выбежавшую на дорогу женщину.

Пострадавшую доставили в реанимацию.

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