В воскресенье, около 8 часов утра, столичная полиция получила сообщение о происшествии в непосредственной близости от города, на центральной улице Гальгяй. Находившиеся в BMW сбежали, оставив перевернутый автомобиль, заполненный закусками, напитками и банками огурцов. Номера автомобиля открутили и забрали с собой.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По словам очевидцев, четверо молодых людей выбрались из авто. Они открутили номера и скрылись в лесу.

В автомобиле была найдена кровь.

Направляясь из Гальгяй в сторону Новой Вильни, BMW выехал с дороги, сломал дорожный знак "Гальгяй", перевернулся и остановился под деревом.

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