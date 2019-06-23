По словам очевидцев, четверо молодых людей выбрались из авто. Они открутили номера и скрылись в лесу.
В автомобиле была найдена кровь.
Направляясь из Гальгяй в сторону Новой Вильни, BMW выехал с дороги, сломал дорожный знак "Гальгяй", перевернулся и остановился под деревом.
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