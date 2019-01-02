Неподалеку от белорусско-литовской границы пограничники задержали двух французов, которые случайно забрели в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
© VSAT

В ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса.

Статьи по теме:
Белорусское телевидение показало карту БССР со Смоленском и Вильнюсом  (131)
Охрана границ: Юнкер обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии  (11)

В непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они сами не поняли, как оказались на территории другого государства.

По данному факту были проинформированы литовские коллеги. После разбирательства иностранные граждане были привлечены к административной ответственности по ст. 23.31 (нарушение режима госграницы) КоАП Беларуси. После их передали литовской стороне.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Интеграционное обострение: "Путину и его братве необходима аннексия Беларуси" (159)

В преддверии двадцатилетия подписания договора о...

ЧП и криминал

Обнаружено тело пропавшего в Вильнюсе подростка (4)

2 января, в 13.23 ч. полиция получила сообщение о том, что в...

Обнаружено тело пропавшей в Каунасе женщины (1)

В ходе интенсивных поисков полиция обнаружила тело...

Обнаружено тело пропавшего без вести мужчины (5)

Полиция Каунаса разыскивала пропавшего без вести...

Возле литовско-белорусской границы задержали двух французов (5)

Неподалеку от белорусско-литовской границы...

Водители BMW устроили состязания на стоянке ТЦ (4)

После гонки, устроенной на стоянке торгового центра,...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (21)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (28)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (18)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

ФОТО: в Балтийском море бушует шторм Аапели

Сильный ветер в Латвии и шторм на Балтийском море...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (16)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...