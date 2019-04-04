Возле латвийско-литовской границы ликвидировали плантацию марихуаны

На территории хутора сотрудники СГД нашли около 200 саженцев марихуаны, высушенную марихуану, а также необходимое для ее выращивания оборудование, термометры, вентиляторы, кондиционеры и многое другое.

В рамках расследования полиция провела 11 обысков. В доме одного из подозреваемых изъято 20 645 британских фунтов стерлингов. Всего по делу задержаны четверо подозреваемых: граждане Латвии 1969, 1970 и 1980 г.р.