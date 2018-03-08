Сотрудники латвийской полиции провели обыск на территории частного дома возле границы с Литвой и обнаружили теплицу с 663 саженцами марихуаны и оборудованием для ее выращивания.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны граждане Латвии 1974 и 1984 г.р.; один из задержанных арестован.