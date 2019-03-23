Сообщение об аварии по Единому номеру помощи 112 поступило

в 09.33. утра. После аварии люди вызвали полицию, врачей и пожарных.

Столкнулись Volvo, Subaru и Toyota. По данным полиции, люди, которые вызывали врачей, сказали, что у мальчика травмирован глаз.

Пока врачи осматривали участников ДТП, а полиция осматривала место происшествия, образовалась пробка.