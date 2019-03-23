В субботу утром три автомобиля столкнулись в Вильнюсе, недалеко от Гарюнай. Сообщалось, что пострадал ребенок, а один автомобиль дымился.
© DELFI / Tomas Vinickas

Сообщение об аварии по Единому номеру помощи 112 поступило
в 09.33. утра. После аварии люди вызвали полицию, врачей и пожарных.

Столкнулись Volvo, Subaru и Toyota. По данным полиции, люди, которые вызывали врачей, сказали, что у мальчика травмирован глаз.

Пока врачи осматривали участников ДТП, а полиция осматривала место происшествия, образовалась пробка.

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