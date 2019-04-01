Как рассказал BNS представитель полиции Рамунас Матонис, сообщение о том, что разыскиваемый Национальным отделением Интерпола Латвии подозреваемый мог уехать в Литву, было получено около 10 часов утра, и сразу начался его поиск.
Detention
© Sipa / Scanpix

"Мы с таможенниками просмотрели записи видеокамер и обнаружили, что такой автомобиль действительно въехал на территорию Литвы. В то время полиция уже начала его поиски внутри страны", - сказал Р.Матонис.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый в убийстве латыш находится возле Тракай, причём ехал на угнанном автомобиле "Volkswagen Passat".

"Полицейский патруль заметил его за Тракай по дороге в Аукштадварис, и начал преследование, однако подозреваемый не выполнил требование остановиться и увеличил скорость с целью сбежать от полиции", - пояснил Матонис.

По его словам, пытавшийся сбежать из полиции латыш остановился близ Аукштадвариса, вышел из машины и побежал в поле, но вскоре был задержан сотрудниками полиции Алитуса.

Подозреваемый в убийстве мужчина был доставлен в арестантскую Вильнюса. Выяснилось, что он имел при себе боевое оружие, но оставил его в машине.

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