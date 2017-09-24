Воскресный рейд: рекордсменки по превышению скорости – женщины

Во время рейда попались двое нетрезвых водителей. Водитель VW Passat сказал, что накануне выпил несколько бокалов пива и "надул" 0,45 промилле, а водитель Opel был более пьяным - 0,92 промилле.

Полиция не только выявляла нетрезвых водителей, проверяли и скорость. "Призовые" места взяли женщины. На ул. Т.Нарбуто, где допустимая скорость составляет 60 км/ч водитель Ford ехала на скорости 104 км/ч. Рекордсменкой стала девушка на Audi A3 - ее "рекорд" составил 120 км/ч.