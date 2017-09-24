В воскресенье утром вильнюсская дорожная полиция снова провела в Вильнюсе рейд. На этот раз водителей проверяли на ул. Т.Нарбуто.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во время рейда попались двое нетрезвых водителей. Водитель VW Passat сказал, что накануне выпил несколько бокалов пива и "надул" 0,45 промилле, а водитель Opel был более пьяным - 0,92 промилле.

Полиция не только выявляла нетрезвых водителей, проверяли и скорость. "Призовые" места взяли женщины. На ул. Т.Нарбуто, где допустимая скорость составляет 60 км/ч водитель Ford ехала на скорости 104 км/ч. Рекордсменкой стала девушка на Audi A3 - ее "рекорд" составил 120 км/ч.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Воскресный рейд: рекордсменки по превышению скорости – женщины

В воскресенье утром вильнюсская дорожная полиция снова...

В центре Вильнюса в результате ДТП перевернулся автомобиль Honda (1)

24 сентября, в 9.45 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Кауно и...

Водитель внедорожника снес заграждение и врезался в колонну (3)

22 сентября, в 9 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, под...

Нетрезвый эмигрант вступил в конфликт с пограничниками аэропорта (1)

Нетрезвый мужчина, который планировал лететь из...

На дороге Паланга-Кретинга перевернулся тягач, водитель доставлен в больницу (1)

21 сентября в первой половине дня на дороге...

TOP новостей

Президент: после решения соцдемов переходим на этап нестабильности (60)

Решение социал-демократов выйти из правящей коалиции...

Депутат предлагает оказывать финансовую помощь тем, кто возвращается в Литву (40)

Депутат Кястутис Масюлис зарегистрировал в...

R.I.T.A. Департамент миграции выдал вид на жительство в Литве советнику банка Ротенбергов (18)

Евросоюз (ЕС) и США третий год продлевает санкции в...

В Литве установится сухая и теплая погода

В ближайшие дни дождя не прогнозируют, установится...

В Варенском районе прошел чемпионат по сбору грибов (26)

В минувшую субботу в Варенском районе состоялся 15-й...