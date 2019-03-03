2 марта, в 17.35 ч., в Вильнюсе, на ул. П.Климо, обнаружили, что из помещения Румынского посольства (резиденции посла Румынии), украдены деньги и другие вещи. Воры выломали дверь, ведущую на террасу.
Ущерб 667 евро.
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