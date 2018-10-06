Молодая женщина ходила в магазин, как на работу - иногда по несколько раз в день. Было зафиксировано, что 30 сентября, в 15.47 ч., она украла в магазине товары на сумму 408.95 евро, 1 октября, в 12.09 ч., на сумму 349.95 евро, в 18.06 ч. - на сумму 349.95 евро, 3 октября, в 19.28 ч., - на сумму 349.95 евро, 4 сентября, в 19.58 ч., - на сумму 1022,90 евро.

Украденные товары магазину не вернули. Компания Topogrupė понесла материальный ущерб. Подозреваемая И.К. задержана и доставлена в КПЗ.