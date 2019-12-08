7 декабря, в 10.43, охранник (1997 г.р.) сообщил полиции, что в 20.27 незнакомец в Паневежисе, на улице Клайпедос, пришел в кабинет охраны супермаркета с металлическим прутом и заявил, что собирается украсть водку, и никто его не остановит.
© DELFI / Domantas Pipas

Затем мужчина пошел в торговый зал и украл бутылку водки с полки. Ущерб - 9,99 евро.

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