7 декабря, в 10.43, охранник (1997 г.р.) сообщил полиции, что в 20.27 незнакомец в Паневежисе, на улице Клайпедос, пришел в кабинет охраны супермаркета с металлическим прутом и заявил, что собирается украсть водку, и никто его не остановит.
Затем мужчина пошел в торговый зал и украл бутылку водки с полки. Ущерб - 9,99 евро.
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