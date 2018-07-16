Вооруженное ограбление в Вильнюсе: на аптекаря напал мужчина в маске

Полиция Второго вильнюсского комиссариата полиции мгновенно задержала мужчину, подозреваемого в совершении вооруженного ограбления.
Выяснилось, что мужчина с игрушечным пистолетом и ножом в руках и в маске ворвался в аптеку Camelia. Угрожая "оружием, он забрал 115 евро и сбежал. Полиция задержала подозреваемого.
О происшествии DELFI рассказал полицейский Миндаугас Шилейкис.
"Мы услышали по рации об ограблении, когда были неподалеку от этого места. Мы с коллегой поехали в указанном направлении и заметили мужчину с похожими приметами – снимал маску с головы", – сказал полицейский.
Подозреваемый решил, что полиция хочет наказать его за переход дороги в неположенном месте, однако, когда понял, что его намерены задержать, пытался бежать.
"Он увидел нас, вернулся на тротуар, а потом бросился бежать, я выскочил из машины и догнал его", – рассказал Шилейкис.
У подозреваемого за поясом было оружие. В комиссариате мужчина вел себя агрессивно, оказывал сопротивление, разбил часы одного из полицейских.
Пресс-секретарь ГК Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал DELFI, что подозреваемый (1977 г.р.) в маске ворвался в аптеку в 10.28 ч. Угрожая оружием, он заставил двух работниц отдать деньги.
Начато расследование по факту вооруженного ограбления (мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет).
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