9 сентября на службе пострадал военный. Он прострелил себе левую ногу. Минобороны Литвы сообщает, kadчто пострадавшего увезли в больницу.
9 сентября во время службы военный моторизированной пехотной бригады Žemaitija прострелил себе левую ногу.
Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.
Военная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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