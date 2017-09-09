9 сентября на службе пострадал военный. Он прострелил себе левую ногу. Минобороны Литвы сообщает, kadчто пострадавшего увезли в больницу.
Walther P99
© DELFI (K.Šiaulio nuotr.)

9 сентября во время службы военный моторизированной пехотной бригады Žemaitija прострелил себе левую ногу.

Ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

Военная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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