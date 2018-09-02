2 сентября, около 2 ч., в деревне Шнюрайчай (Радвилишкской район) в усадьбе нетрезвые мужчины 1995 г.р., 1,96 промилле, 2000 г.р., 0,81 промилле и 1991 г.р. 1,22 промилле (М.Ш. военный Литовской армии) избили нетрезвого (1,86 промилле) мужчину (1999 г.р.). Врачи осмотрели пострадавшего на месте происшествия, в больницу он ехать не захотел.
Подозреваемые закрыты в КПЗ.
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