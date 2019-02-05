Тело из воды достали в 10.19 ч. Оно находилось под водой рядом с пешеходным мостом, с которого его и сбросили в реку.
Накануне пожарные-спасатели осмотрели участок реки протяженностью 1,5 км, но тела не обнаружили.
Выяснилось, что течение не унесло тело девушки. Оно находилось рядом с мостом, под водой. Водолазам даже не пришлось спускать на воду лодку, достаточно было зайти в воду по пояс.
Девушка пропала 21 января, после того как ушла из дома опеки в коллегию. 2 февраля криминалисты задержали подозреваемых в ее убийстве двоих молодых людей (1997 и 1998 г.р.) и девушку (1998 г.р.).
Молодые люди ранее попадали в поле зрения полиции, были судимы за кражи и нанесение телесных повреждений. Все трое находятся под арестом. Их задержали на 3 месяца. Они у указали, в каком месте на ул. Гяровес (Новая Вильня) сбросили тело девушки в реку.
По словам прокурора Томаса Чепелёниса, девушку убили, чтобы скрыть другое преступление.
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