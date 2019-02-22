Водителю Peugeot из Вильнюса не удалось доехать до Каунаса

Необычный инцидент произошел около 20 ч. в 18 км от Электренай. Он этом рассказали в социальной сети фейсбук.

Водитель рассказал, что на дороге были разбросаны доски. Одна из них попала в переднюю часть автомобиля Peugeot. На фото видно, что доска пробила решетку и застряла в радиаторе.

В интернете началась дискуссия. Некоторые ее участники заявили, что виноват сам водитель. Комментатор Андрюс написал, что доски на дороге можно было заметить.

"Во-вторых, по ПДД водитель должен убрать препятствие или сообщить о нем специальным службам и предупредить об опасности других участников движения", – сказал мужчина.

Водитель ответил, что других предупредил, а службам об опасности на магистрали уже сообщили.