"Оба "гонщика" признали свою вину и сожалели о содеянном", – сказано на странице полиции в социальной сети.

Полиция сообщает, что первый водитель получил штраф в размере 225 евро и лишился прав на год.

Второму водителю придется заплатить 1200 евро и забыть про вождение на два года.