Ночью в пятницы на субботу, около 4 часов утра, направлявшиеся на автомобиле CityBee люди попали в аварию. Они ехали из Каунаса в Вильнюс.
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Читатель DELFI Линас Гавенас прислал фотографии, как выглядел взятый в аренду автомобиль.

Сотрудники полиции сообщили, что водитель не справился с управлением после столкновения с косулей.

После удара, автомобиль съехал с дороги. К счастью, пострадавших нет.

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