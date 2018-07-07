Читатель DELFI Линас Гавенас прислал фотографии, как выглядел взятый в аренду автомобиль.

Сотрудники полиции сообщили, что водитель не справился с управлением после столкновения с косулей.

После удара, автомобиль съехал с дороги. К счастью, пострадавших нет.