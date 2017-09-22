22 сентября, в 9 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, под виадуком, в ДТП попал внедорожник Toyota RAV4. Автомобиль выломал ограждения и врезался в колонну виадука.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

Водитель внедорожника не пострадал. Дорожное покрытие в тот момент было мокрым, так как шел дождь.

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