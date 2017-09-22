Водитель внедорожника снес заграждение и врезался в колонну

22 сентября, в 9 ч., в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, под виадуком, в ДТП попал внедорожник Toyota RAV4. Автомобиль выломал ограждения и врезался в колонну виадука.