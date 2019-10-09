Автомобиль снес забор и заехал на территорию кладбища, он повалил несколько надгробий и повис на остатках металлического забора.
Водитель была трезвой, она не пострадала. Из-за ДТП было ограничено движение на ул. Сукилелю. Движение возобновили с 8 часов.
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