9 октября, в 6 ч. утра, в Вильнюсе, на ул. Сукилелю, автомобиль Opel, которым управляла женщина, врезался в металлический забор кладбища Расу.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Автомобиль снес забор и заехал на территорию кладбища, он повалил несколько надгробий и повис на остатках металлического забора.

Водитель была трезвой, она не пострадала. Из-за ДТП было ограничено движение на ул. Сукилелю. Движение возобновили с 8 часов.

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