Автомобиль снес забор и заехал на территорию кладбища, он повалил несколько надгробий и повис на остатках металлического забора.

Водитель была трезвой, она не пострадала. Из-за ДТП было ограничено движение на ул. Сукилелю. Движение возобновили с 8 часов.