Водитель Mercedes уехал из автосервиса, не заплатив за резину

На внедорожник поставили новую резину. Мужчина уехал, не заплатив за услугу о резину. Материальный ущерб - 325 евро.
Всех, кто опознал мужчину, просьба звонить следователю Сольвейге Кардаше +370 41 397607 или писать по номеру el.p. solveiga.kardase@policija.lt
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