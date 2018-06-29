Водитель Mercedes уехал из автосервиса, не заплатив за резину

Полиция просит помочь в опознании лица, которое 7 июня, в 14 ч. в Шяуляй, на ул. Дубиёс, приехало в автосервис на внедорожнике Mercedes-Benz.

На внедорожник поставили новую резину. Мужчина уехал, не заплатив за услугу о резину. Материальный ущерб - 325 евро.

Всех, кто опознал мужчину, просьба звонить следователю Сольвейге Кардаше +370 41 397607 или писать по номеру el.p. solveiga.kardase@policija.lt

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