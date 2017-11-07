На высокой скорости автомобиль выехал из Алитуса, перед кольцевым перекрестком полиция разложила поперек асфальта "ежа", но водитель его объехал.

На дороге Антакальнис-Езнас-Алитус-Мяркине полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы водитель остановился иначе будет использовано служебное оружие. Водитель Mercedes на требование не отреагировал, поэтому старшая патрульная сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом один раз выстрелила по колесам и прострелила заднюю шину.

Водитель (1994 г.р.) был закрыт в арестантскую.

Выяснилось, что автомобиль 6 ноября этого года был угнан в германии. Начато расследование.