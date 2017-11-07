На высокой скорости автомобиль выехал из Алитуса, перед кольцевым перекрестком полиция разложила поперек асфальта "ежа", но водитель его объехал.
На дороге Антакальнис-Езнас-Алитус-Мяркине полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы водитель остановился иначе будет использовано служебное оружие. Водитель Mercedes на требование не отреагировал, поэтому старшая патрульная сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом один раз выстрелила по колесам и прострелила заднюю шину.
Водитель (1994 г.р.) был закрыт в арестантскую.
Выяснилось, что автомобиль 6 ноября этого года был угнан в германии. Начато расследование.
Водитель Mercedes объехал "ежа", его остановил лишь выстрел по колесам (3)
В ночь на 7 ноября, около 1.55 ч., на 8 км дороги...
Пробы мочи с фестиваля Weekend: в Балтию пришли новые наркотики (2)
Нынешний фестиваль Weekend стал для эстонской полиции...
В военной части в Каунасе на прошлой неделе недосчитались взрывчатки (12)
В находящемся в Каунасе Инженерном батальоне им....
ЧП в аэропорту "Рига": самолет airBaltic серьезно повредил крыло (2)
В минувшую пятницу в соседней Латвии , в международном...
Бутылки в форме гранаты вызвали серьезный переполох в аэропорту Вильнюса (11)
В воскресенье, в 17.21, полиция Вильнюса получила...
TOP новостей
Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (64)
Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...
Кто виноват? Прохожие в Вильнюсе знают, почему гора Гедиминаса сползает (20)
Прохожие в столице Литвы, с которыми журналист DELFI...
"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (23)
Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...
"Бралюкас" из Вильнюса, литовский врач и латвийский политик: нам удалось удержать людей от насилия (6)
"Сейчас это уму непостижимо — литовец стал...
Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (26)
Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...