В ночь на 7 ноября, около 1.55 ч., на 8 км дороги Алитус-Сейрияй-Лаздияй требованию полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля Mercedes Benz (с немецкими регистрационными номерами), водитель поддал газу и уехал.

На высокой скорости автомобиль выехал из Алитуса, перед кольцевым перекрестком полиция разложила поперек асфальта "ежа", но водитель его объехал.

На дороге Антакальнис-Езнас-Алитус-Мяркине полицейские через громкоговоритель требовали, чтобы водитель остановился иначе будет использовано служебное оружие. Водитель Mercedes на требование не отреагировал, поэтому старшая патрульная сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом один раз выстрелила по колесам и прострелила заднюю шину.

Водитель (1994 г.р.) был закрыт в арестантскую.

Выяснилось, что автомобиль 6 ноября этого года был угнан в германии. Начато расследование.

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