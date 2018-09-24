Водитель компании, предоставляющей услуги подвоза, совершила ДТП в столице

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius, выезжая с территории АЗС, не пропустила ехавший прямо автомобиль Alfa Romeo.
Оба автомобиля серьезно повреждены, Toyota еще зацепил стоявший Nissan Juke (этот автомобиль получил незначительные повреждения). На место происшествия вызвали карету скорой помощи, однако водитель Toyota от услуг врачей отказалась.
В ночь на понедельник в ДТП попал другой автомобиль компании eTransport. На перекрестке ул. Карейвю и Вяркю автомобиль Toyota Prius снес светофор и перевернулся.
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