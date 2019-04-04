Водитель фуры перевозил нелегалов из Вьетнама

В среду после обеда пограничники проверили стоявший на стоянке у деревни Салапераугис тягач DAF с полуприцепом Schmitz.
Обычно на этой стоянке останавливаются для отдыха водители большегрузных машин.
Тягачом DAF с полуприцепом управлял 28-летний житель Друскининкай. Все документы были в порядке.
Однако при осмотре полуприцепа пограничники обнаружили в ящиках для вещей нелегалов - 15 человек.
13 мужчин и 2 женщины предъявили пограничникам вьетнамские паспорта. Виз в них не было.
В одном ящике было 9, в другом - 6 человек.
Возраст задержанных нелегалов – от 16 до 47 лет.
Начато расследование по факту незаконного пересечения границы. Пограничники выясняют маршрут фуры. Водителя допросили и закрыли в КПЗ. Нелегалы находятся на Калварийской заставе.
Водителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
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