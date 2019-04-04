Водитель фуры перевозил нелегалов из Вьетнама

Калварийские пограничники закрыли в КПЗ водителя фуры из Друскининкай, который нелегально перевозил 15 граждан Вьетнама. Пограничники обнаружили нелегалов в полуприцепе.
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В среду после обеда пограничники проверили стоявший на стоянке у деревни Салапераугис тягач DAF с полуприцепом Schmitz.

Обычно на этой стоянке останавливаются для отдыха водители большегрузных машин.

Тягачом DAF с полуприцепом управлял 28-летний житель Друскининкай. Все документы были в порядке.

Однако при осмотре полуприцепа пограничники обнаружили в ящиках для вещей нелегалов - 15 человек.

13 мужчин и 2 женщины предъявили пограничникам вьетнамские паспорта. Виз в них не было.

В одном ящике было 9, в другом - 6 человек.

Возраст задержанных нелегалов – от 16 до 47 лет.

Начато расследование по факту незаконного пересечения границы. Пограничники выясняют маршрут фуры. Водителя допросили и закрыли в КПЗ. Нелегалы находятся на Калварийской заставе.

Водителю грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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