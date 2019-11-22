Беглеца догнали на соседней улице. Водитель Audi выскочил из автомобиля и бросился бежать, но полицейский догнал его. Тогда мужчина заявил, что он никуда не ехал, за рулем не сидел и послал полицейского подальше, стал оказывать сопротивление. На помощь стражу порядка подоспели коллеги.

На водителя Audi надели наручники. В организме жителя (1976 г.р.) Вильнюсского района было 1,39 промилле. За оказание сопротивления стражам порядка он был закрыт в КПЗ.