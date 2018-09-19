По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Полицейские спешили по вызову - сообщалось, что со двора дома на ул. Т.Шевченко пытается выехать пьяный водитель. Водителя проверил другой экипаж. Выяснилось, что водитель был трезвым.

Водитель BMW, непропустивший полицию, свою вину признал.