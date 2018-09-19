По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Полицейские спешили по вызову - сообщалось, что со двора дома на ул. Т.Шевченко пытается выехать пьяный водитель. Водителя проверил другой экипаж. Выяснилось, что водитель был трезвым.
Водитель BMW, непропустивший полицию, свою вину признал.
Водитель BMW не пропустил полицейский автомобиль произошло ДТП (1)
19 сентября, в 12.24 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул....
Мошенники обманули главбуха – она перевела 98 000 евро (6)
18 сентября, в 16.15 ч., полиция Вильнюсского округа...
ДТП в Тракай: с виадука упал автомобиль, погиб человек
18 сентября, в 14.40 ч., по Единому номеру помощи 112...
В Вильнюсе произошло ДТП, один автомобиль оказался на газоне, другой - на тротуаре (1)
18 сентября, в 11.15 ч., в Вильнюсе , на проспекте Лайсвес, в...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы недоволен: торговые сети ждут нелегкие времена (20)
19 сентября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Гибель Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших, СК возбудил уголовное дело (1)
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное...
Борьба вильнюсцев за лес вскрыла правду: мэрия планирует застроить часть города многоквартирными домами (31)
Жители Gudelių šilаs, который находится в столичном...
Реакция на ситуацию в системе образования: деньги получат не все школы (3)
1/4 часть школьников Литвы не получает даже базовые...
Эксперты проверят измеряющие среднюю скорость радары: водители не доверяют радарам (1)
С начала сентября в Литве работают радары, измеряющие...