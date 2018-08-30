Водитель BMW не подчинился полиции, пришлось применить силу

Несколько дней назад у полицейских подозрения вызвал водитель проезжавшего по ул. Тургаус BMW. Полицейские пытались остановить автомобиль.

Водитель сказал полицейским, что он ничего не знает, отказался предъявлять документы, вел себя нагло. Он не выполнил законные требования стражей порядка, поэтому полицейским пришлось применить силу. Но и после этого водитель оказывал сопротивление. Успокоился он лишь тогда, когда полицейские напомнили ему о своем праве применить электрошокер Taser.

Выяснилось, что у мужчины нет прав.

Минкаускас порадовался самообладанию полицейских: "Молодцы, что нервы у них не сдали".

Этот водитель BMW давно известен полиции - он попадался с наркотиками, а этим летом предъявил полиции фальшивые британские права.

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