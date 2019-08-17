Водитель BMW на взморье превысил допустимую скорость в 2 раза – 180 км\ч

Этот автомобиль на иностранных номерах ехал по дороге Клайпеда-Паланга, где разрешена скорость 90 км\ч, со скоростью 180 км\ч.
Водитель, по словам сотрудников полиции, является литовцем, директором предприятия. Ему не только назначили штраф, но и лишили водительских прав.
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