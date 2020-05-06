Во вторник вечером между вильнюсскими водителями разгорелся конфликт, не обошлось без стрельбы

Предполагают, что преследователь воспользовался огнестрельным оружием или чем-то еще, выбил стекло в Chrysler, повредил заднее крыло и багажник. Начато расследование. Пока полиция общалась только с пострадавшим, преследователя ищут.
По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что Chrysler, возможно, слишком медленно ехал по второй полосе, это разозлило водителя Subaru Legacy. По словам полицейских, история больше прояснится, когда найдут второго участника конфликта.
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