Во вторник утром в Вильнюсском районе обнаружили сгоревший автомобиль

Скопировать ссылку Во вторник утром в Вильнюсском районе обнаружили сгоревший автомобиль

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Во вторник утром, в 7.10 ч., в полицию Вильнюсского округа сообщили о том, что в Вильнюсском районе с дороги съехал и полностью сгорел автомобиль Peugeot. Людей около автомобиля не было.