Во вторник утром по Единому номеру помощи пришло смс-сообщение, в котором сказано, что в Правенишскской колонии возможны беспорядки. Его прислали осужденные.
Департамент тюрем сообщает, что были уточнены действия сотрудничества со Службой общественного порядка в таких случаях.
Осужденных, которые могут организовать беспорядки, изолируют от других, тех, кто может нарушать порядок, переведут в другие колонии.
По данным Департамента тюрем, сейчас в Правенишкес проводят превентивные действия и другие действия.
По словам главы департамента Робертаса Крикштапониса, сотрудники готовы не допустить самоуправство осужденных в колонии и сделают все необходимое для этого.
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