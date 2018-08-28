Во вторник утром по Единому номеру помощи пришло смс-сообщение, в котором сказано, что в Правенишскской колонии возможны беспорядки. Его прислали осужденные.

Департамент тюрем сообщает, что были уточнены действия сотрудничества со Службой общественного порядка в таких случаях.

Осужденных, которые могут организовать беспорядки, изолируют от других, тех, кто может нарушать порядок, переведут в другие колонии.

По данным Департамента тюрем, сейчас в Правенишкес проводят превентивные действия и другие действия.

По словам главы департамента Робертаса Крикштапониса, сотрудники готовы не допустить самоуправство осужденных в колонии и сделают все необходимое для этого.