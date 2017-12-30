В ночь на 30 декабря в Каунасе во дворе многоквартирных домов прогремел взрыв. К счастью люди во время взрыва не пострадали, однако были повреждены два автомобиля.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Полиция сообщает, что 30 декабря, в 00.33 ч. в Каунасе, во дворе дома на ул. С.Лозорайчё во время взрыва были повреждены два автомобиля: Ford Focus (2007 г.в.) и Hyundai Santa Fe (2007 г.в.).

Нанесен ущерб на сумму около 3000 евро. Подозревают, что под одним из автомобилей взорвалась петарда, это и стало причиной взрыва и повреждения автомобилей.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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