21 февраля из одной клайпедской больницы в полицию поступило сообщение о том, что на транспорте военной полиции около 15 ч. был доставлен мужчина (1974 г.р.), которому во время военных учений, около 14 ч. того же дня прострелили бедро.
Врачи диагностировали огнестрельную рану в области бедра. Мужчину поместили в травматологическое отделение.
Начато расследование.
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