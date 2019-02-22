Во время военных учений был ранен человек

21 февраля из одной клайпедской больницы в полицию поступило сообщение о том, что на транспорте военной полиции около 15 ч. был доставлен мужчина (1974 г.р.), которому во время военных учений, около 14 ч. того же дня прострелили бедро.