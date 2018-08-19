Сотрудники полиции ожидают объяснений велосипедиста и расследуют, что в действительности произошло.

Утром полиции сообщили, что на ул.Арсенало велосипедист сбил пешехода и скрылся. Сотрудники полиции установили, что женщина 1969 г.р. шла по улице и была сбита велосипедистом, участвовавшим в соревнованиях.

Несмотря на то, что велосипедист скрылся с места происшествия, его номер участника известен, поэтому вскоре личность его будет установлена.

Пострадавшую увезли в больницу с переломом пальца руки.