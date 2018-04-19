В Вильнюсе, на ул. Дунояус, в четверг утром столкнулись автомобили Hyundai Matrix и Škoda Octavia. Обеих женщин-водителей увезли в больницу. Из-за ДТП было осложнено движение.
О ДТП сообщили в 8.10 ч.
Водитель Hyundai получила травму шеи, головы и груди. Водитель Škoda Octavia получила травму ноги.
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