В Вильнюсе, на ул. Дунояус, в четверг утром столкнулись автомобили Hyundai Matrix и Škoda Octavia. Обеих женщин-водителей увезли в больницу. Из-за ДТП было осложнено движение.

О ДТП сообщили в 8.10 ч.

Водитель Hyundai получила травму шеи, головы и груди. Водитель Škoda Octavia получила травму ноги.

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