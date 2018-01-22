Между двумя участвовавшими в международных учениях "Союзнический дух - VIII" (Allied Spirit) военнослужащими Вооруженных сил Литвы возник конфликт, в результате которого один из них попал в университетскую больницы Регенсбурга. Состояние пострадавшего рядового Т.Б. стабильное, сообщило Минобороны.
Расследование в связи с этим инцидентом на военной базе США начала Военная полиция США. В понедельник начала расследование и Военная полиция ВС Литвы. Командиру приказано прибыть на место инцидента и провести служебную проверку.
Пока ведутся расследования, и участников инцидента, и командира подразделения планируется отозвать с учений и вернуть в Литву. Также будет решаться вопрос об их увольнении. Когда состояние здоровья пострадавшего позволит, он будет перевезен в Литву для дальнейшего лечения.
Контингент Вооруженных сил Литвы численностью более 30 военнослужащих отбыл в Германию для участия в международных учениях "Союзнический дух - VIII" 14 января. Во время этих учений, проводимых командным пунктом по учениям ВС США в Европе 15 января - 5 февраля, совместно тренируется около 4100 военнослужащих из десяти стран: Албании, Чехии, Дании, Италии, США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы и Румынии.
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