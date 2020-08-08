Во время рейда полиция остановила нетрезвую женщину и подростков

Около 23.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Т.Нарбуто на АЗС водитель Audi A6 ехала задним ходом и врезалась в столб, после чего скрылась с места происшествия. Полиция нагнала ее на перекрестке ул. Калварию и проспекта Конституциёс. В организме женщины было 1,31 промилле. Женщина все звонила какому-то Эрнестукасу. Выяснилось, что месяц назад она уже попадалась нетрезвая за рулем и была лишена прав на 4 года. Ее автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.

Первым в пятницу вечером попался велосипедист в Пурнушкес (Вильнюсский район). Он ехал в гости к соседу. В организме велосипедиста было 1,84 промилле.

Около 20 ч., когда полиция ехала в Реше, ехавший экипажу навстречу автомобиль вдруг включил свет и свернул в первый попавшийся двор. Выяснилось, что за рулем автомобиля сидел 15-летний подросток. Этот нарушитель уже не первый раз попадается полиции.

Вскоре также поступил еще один водитель. Увидев полицию, водитель Audi A6 остановился, потом дал задний ход и свернул во двор. В спешке он повредил автомобиль, их него потекло масло. И на этот раз за рулем сидел 15-летний, в машине был 11-летний пассажир. Вскоре выяснилось, что убегавшие от полиции дети повредили автомобиль Opel. пришел старший брат несовершеннолетнего водителя и заплатил хозяину поврежденной машины 200 евро. Он был нетрезв. Старший брат сказал, что это он попросил младшего съездить в магазин.

Около 22.30 ч. полиция остановила Volvo XC90, которым управлял водитель без прав.

В то же время был остановлен водитель компании Bolt. Гражданин Беларуси, больше года проживающий в Литве, до сих пор не поменял права на литовские. Поэтому он был наказан за вождение без прав.

После полуночи на ул. Даукшос был остановлен BMW. В организме его водителя было 0,97 промилле.

В самом конце рейда, в 2 ч., попался водитель Audi в организме которого было 0,48 промилле.