Около 22.30 было получено сообщение о том, что в районе Виршулишкес, на стоянке около магазина Maxima управляемый пьяной женщиной Kia врезался в Audi.

Оказалось, что нетрезвая женщина села за руль, а ее друг не позволил ей ехать - заблокировал ей дорогу. Она начала ехать назад и врезалась в стоящую Audi, в которой сидела пара. Увидев, что водитель находится в состоянии опьянения, люди вызвали полицию.

Мужчина пытался договориться с людьми из "Ауди", но затем водитель Kia и ее друг ударились в крик.

У женщины было установлено состояние опьянения 1,64 промилле (уголовная ответственность). А затем ни с того, ни с сего её друг начал кричать на полицию. Напросившись на неприятности, он был задержан, во время чего пытался произвести впечатление на офицеров: "Я гражданин России, какое право вы должны арестовать меня? Я сын российского президента!". Понимая, что "сын российского президента" никого не впечатляет, он внезапно изменил свое происхождение и закричал, что он – "сын президента Литвы". Полицейские доставили "сына" в комиссариат, а в отношении его подруги было начато предварительное расследование вождения в состоянии опьянения, превышающем 1,5 промилле.

После полуночи участники рейда прибыли на ул. Пилимо, на перекресток с ул. Клайпедос. Здесь около 2:15 попался велосипедист, который ехал без отражателей, фонарей и т.д. Более того, оказалось, что он ещё и пьян - 1,50 промилле.

Около 3 часов ночи сотрудники полиции получили сообщение о том, что на виадуке, соединяющем Антакальнис с Валакампяй, в вездеходе "Мерседес" спит мужчина. Машина выехала на противоположную полосу. Стоящую посреди дороги машину заметили проезжавште рядом люди. Они пытались разбудить мужчину, но безуспешно. Прибывшие полицейские тоже не смогли разбудить водителя Mercedes. В конце концов сотрудники полиции открыли багажник и через салон открыли дверь. Только тогда водитель проснулся.

Человек был совершенно пьян, едва двигался. Пересаженный в полицейский автомобиль, матерился, показывал неприличные жесты. Когда полиция позволила ему забрать вещи из машины, мужчина совсем разбуянился.

Он так и не понял, что происходит. Внезапно он обратился к сотруднице: "Девочка, дай мне хоть один ключ, я лягу спать дома". А когда эвакуатор отвёз его "Мерседес" на охраняемую стоянку, парень сказал офицерам: "Вы украли мою машину".